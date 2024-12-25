Телеканал ITV изменил эфирную сетку в связи с авиакатастрофой
Телеканал ITV временно прекратил вещание развлекательных передач после трагического крушения пассажирского самолёта AZAL неподалёку от города Актау.
«25 декабря пассажирский самолет типа «Embraer 190», выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение, что привело к жертвам. В связи с этим Общественная телерадиовещательная компания незамедлительно внесла изменения в эфирную программу, убрав музыкально-развлекательные передачи», - говорится в сообщении пресс-службы ITV.
«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате этой ужасной катастрофы, желаем терпения и скорейшего выздоровления пострадавшим. Пусть Аллах дарует покой душам погибших!» - отмечается в сообщении.
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