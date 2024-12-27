Таркан: «Близким погибших терпения и силы пережить утрату» - ФОТО
25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, в связи с необходимостью вынужденной посадки взял курс на город Актау и потерпел крушение.
Суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Таркан отреагировал на произошедшее и принес соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета, сделав публикацию в Instagram Stories, в которой отметил следующее:
«Соболезную, Азербайджан. Очень сожалею о вчерашней трагедии. Пусть Аллах упокоит души погибших, а их близким дарует терпение и силы пережить утрату».
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