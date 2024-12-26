Турецкие знаменитости выразили соболезнования Азербайджану: «Наши молитвы с вами» – ФОТО

25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, в связи с необходимостью вынужденной посадки взял курс на город Актау и потерпел крушение.

Сегодня, 26 декабря, в Азербайджане день траура по погибшим в авиакатастрофе - траур объявлен в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Звезды турецкого шоу-бизнеса отреагировали на произошедшее и принесли соболезнования Азербайджану в связи с произошедшим крушением самолета, сделав соответствующие публикации в Instagram Stories – в числе выразивших соболезнования Хадисе, Эдис, Озджан Дениз, Рафет Эль Роман и Демет Акалын.

«Наши молитвы с вами», - отмечает в Stories певица Хадисе, выражая соболезнования азербайджанскому народу.