В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
В Джалилабадском районе столкнулись два автомобиля.
Как сообщает Report, ДТП произошло на проходящем через Джалилабадский район участке магистрали Алят-Астара.
В результате столкновения автомобилей марок Honda и Chevrolet пострадали Назакят Гянджалиева (1971 г.р.), Фарман Джафаров (1961 г.р.) и Сейфеддин Набиев (1980 г.р.).
Пострадавшие доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
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