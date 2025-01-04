В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека

В Джалилабадском районе столкнулись два автомобиля.

Как сообщает Report, ДТП произошло на проходящем через Джалилабадский район участке магистрали Алят-Астара.

В результате столкновения автомобилей марок Honda и Chevrolet пострадали Назакят Гянджалиева (1971 г.р.), Фарман Джафаров (1961 г.р.) и Сейфеддин Набиев (1980 г.р.).

Пострадавшие доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.