Мошенники пытались обмануть Илькина Гасани под предлогом сбора средств для Азера Бахшалиева – ВИДЕО

Ведущий Илькин Гасани сообщил в Instagram Stories о попытке мошенников обмануть его с целью сбора средств для помощи ныне покойному актеру Азеру Бахшалиеву.

Он рассказал, что мошенники, представившись поклонниками Азера, предложили собрать деньги для его поддержки. Илькин, думая, что это может быть правдой, помог связать их с другом, который должен был передать средства. Однако позже выяснилось, что мошенники пытались получить деньги под предлогом срочной помощи семье А.Бахшалиева.

Илькин Гасани обнаружил, что был обманут, и предупредил всех о таких случаях - более подробно о произошедшем можно узнать, просмотрев нижеприведенное видео.

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