 Мошенники пытались обмануть Илькина Гасани под предлогом сбора средств для Азера Бахшалиева – ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Мошенники пытались обмануть Илькина Гасани под предлогом сбора средств для Азера Бахшалиева – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:56 - Сегодня
Мошенники пытались обмануть Илькина Гасани под предлогом сбора средств для Азера Бахшалиева – ВИДЕО

Ведущий Илькин Гасани сообщил в Instagram Stories о попытке мошенников обмануть его с целью сбора средств для помощи ныне покойному актеру Азеру Бахшалиеву.

Он рассказал, что мошенники, представившись поклонниками Азера, предложили собрать деньги для его поддержки. Илькин, думая, что это может быть правдой, помог связать их с другом, который должен был передать средства. Однако позже выяснилось, что мошенники пытались получить деньги под предлогом срочной помощи семье А.Бахшалиева.

Илькин Гасани обнаружил, что был обманут, и предупредил всех о таких случаях - более подробно о произошедшем можно узнать, просмотрев нижеприведенное видео.

Читайте по теме:

Актер Азер Бахшалиев похоронен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Азер Бахшалиев добровольно отказался от операции по трансплантации почки – ОФИЦИАЛЬНО

Правила жизни Азера Бахшалиева: «Не хочу умирать рано, никто этого не хочет…»

Илькин Гасани: «Азер сделал свой последний вдох у меня на глазах…» - ФОТО

Поделиться:
313

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора и ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку до 9° тепла

Мнение

Уроки истории. Признание Кочаряна и армянские мечты о «новом» Эльчибее

Экономика

Халг Банк подвел итоги деятельности за 2024 год

Lifestyle

Похоронена актриса Чимназ Султанова - ФОТО - ВИДЕО

Мошенники пытались обмануть Илькина Гасани под предлогом сбора средств для Азера Бахшалиева – ВИДЕО

Чимназ Султанова стала жертвой врачебной ошибки? - ОБНОВЛЕНО

Работа азербайджанского фотографа опубликована в британском Vogue - ФОТО

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Названы лучшие артисты XXI века по версии Billboard – ФОТО

Хосе Бернардо в реабилитационном центре: Актер борется с наркозависимостью? – ФОТО

Стала известна дата прощания с актрисой Евгенией Добровольской

Новое назначение в азербайджанской делегации на конкурс «Евровидение 2025» - ФОТО

Последние новости

В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Грузии

Сегодня, 16:37

В Азербайджане два брата скончались в один день

Сегодня, 16:33

Бакинский центр здоровья о смерти Чимназ Султановой: «Она потребовала соблюдения конфиденциальности…»

Сегодня, 16:14

Захарова назвала недоумением реакцию Армении на слова о Зангезурском коридоре

Сегодня, 16:04

Уровень Каспия снизился почти на 2 метра: эксперты бьют тревогу

Сегодня, 16:01

КСИР считает возможным срыв соглашения между Израилем и «Хамасом»

Сегодня, 16:00

Подписан Меморандум между Министерством экономики и Службой государственных доходов Латвии - ФОТО

Сегодня, 15:50

Ограбление в бакинском ресторане засняла камера наблюдения – ВИДЕО

Сегодня, 15:36

В Баку женщина с детьми сбежала от мужа, принуждавшего ее к попрошайничеству - ФОТО

Сегодня, 15:33

Похоронена актриса Чимназ Султанова - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:10

Первый зарубежный визит: Вслед на главой МИД в Баку едет и премьер-министр Грузии

Сегодня, 15:06

Азербайджан рассматривает перспективы стратегического сотрудничества с Franklin Templeton

Сегодня, 15:05

Пашинян о проблемах армянской армии: Лелеяние мальчиков в детстве мешает службе

Сегодня, 15:01

Мошенники пытались обмануть Илькина Гасани под предлогом сбора средств для Азера Бахшалиева – ВИДЕО

Сегодня, 14:56

Парламент Болгарии избрал нового премьера

Сегодня, 14:27

Новые назначения в Региональном колледже Гянджинского госуниверситета

Сегодня, 14:22

Чимназ Султанова стала жертвой врачебной ошибки? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:15

Агентство продбезопасности: Азербайджан временно запретил импорт продукции животноводства из 4 стран

Сегодня, 14:06

Афаг Масуд присуждена персональная пенсия Президента Азербайджана

Сегодня, 14:03

В Азербайджане утверждена «Концепция цифрового развития»

Сегодня, 14:01
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23