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Джейхун Байрамов о поддержке США Армении

First News Media13:06 - Сегодня
Джейхун Байрамов о поддержке США Армении

Уходящая администрация Белого дома оказывала поддержку Армении, что является неприемлемым для стороны, позиционирующей себя в качестве посредника в урегулировании конфликта.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Я не хотел бы комментировать отношения между двумя странами. Однако Соединенные Штаты оказывали поддержку Армении. Подобные действия неприемлемы для стороны, позиционирующей себя посредником. Предвзятость недопустима, но мы наблюдали ее в действиях администрации демократов в США», - заявил Дж.Байрамов.

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