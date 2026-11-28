Парламентская оппозиция Армении является последним препятствием на пути к установлению мира с Азербайджаном.

Как передает 1news.az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны.

"Сегодня парламентская оппозиция является последним препятствием на нашем пути к миру. Они должны проголосовать за проведение референдума", - подчеркнул глава армянского правительства.

При этом Пашинян выразил уверенность, что парламентская оппозиция проголосует за проведение конституционного референдума.

Премьер добавил, что Армении необходимо стать институциональным государством.