Пашинян назвал парламентскую оппозицию последним препятствием для мира с Азербайджаном - ВИДЕО
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Парламентская оппозиция Армении является последним препятствием на пути к установлению мира с Азербайджаном.
Как передает 1news.az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны.
"Сегодня парламентская оппозиция является последним препятствием на нашем пути к миру. Они должны проголосовать за проведение референдума", - подчеркнул глава армянского правительства.
При этом Пашинян выразил уверенность, что парламентская оппозиция проголосует за проведение конституционного референдума.
Премьер добавил, что Армении необходимо стать институциональным государством.
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