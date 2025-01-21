Задержан прооперировавший Назрин Мансурову хирург Сянан Мехтиев

Хирург Сянан Мехтиев задержан в качестве подозреваемого по делу о смерти Назрин Мансуровой, которая скончалась вскоре после проведенной им операции по ринопластике.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Report.az – отмечается, что расследование уголовного дела ведет Насиминская районная прокуратура Баку. Ожидается, что в течение 48 часов подозреваемый предстанет перед судом.

Врачу предъявлено обвинение по статье 314.2 Уголовного кодекса Азербайджана (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего).

Читайте по теме:

Хирург впавшей после операции в кому девушки выступил с заявлением - ВИДЕО

Муж Назрин Мансуровой рассказал о трагедии после ринопластики - ВИДЕО

Университет ADA: «Свет Назрин всегда будет сиять…» - ФОТО

ГНФАР: Назрин отличалась высокой профессиональной квалификацией и искренностью