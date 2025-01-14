Муж Назрин Мансуровой рассказал о трагедии после ринопластики - ВИДЕО

Муж Назрин Мансуровой, скончавшейся после ринопластики, рассказал о событиях, предшествовавших трагедии, в интервью каналу İctimai TV.

«Операция состоялась 3 января, а 4 января, после 12 часов дня, она была выписана из больницы и направилась домой. Однако у неё начались сильные головные боли, и мы попытались связаться с врачом, но, к сожалению, не смогли получить адекватную помощь», — сообщил муж Назрин.

Кроме того, он отметил, что утром 4 января, когда ее выписали, им не был предоставлен эпикриз, который бы объяснил, как прошла операция, какие препараты и материалы использовались.

«Врач показал видео, на котором мы покидаем больницу сами, но это не имеет никакого смысла», — добавил он.

Напомним, что Назрин Мансурова, которая перенесла операцию на носу 3 января, впала в кому и скончалась на следующий день.

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