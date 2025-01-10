Хирург впавшей после операции в кому девушки выступил с заявлением - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, 30-летняя Нязрин Мансурова, перенесшая операцию на нос, впала в кому через день после проведения операции.

По словам отца девушки А.Абышзаде, операция была 3 января, а на следующий день ее состояние ухудшилось. Операция на носу привела к очень серьезным последствиям. Мозг Н.Мансуровой перестал функционировать из-за занесенного во время операции микроба».

В свою очередь проведший операцию хирург Сянан Мехдиев заявил, что во время операции никаких проблем не возникло. По его словам, пациентка была переведена в палату в удовлетворительном состоянии. На следующий день она была выписана домой. Об отсутствии проблем говорят и результаты томографии».

В связи с этим С.Мехтиев записал на своей странице в соцсети İnstagram видео в ответ на многочисленные комментарии подписчиков.