Университет ADA: «Свет Назрин всегда будет сиять…» - ФОТО

12 января стало известно о том, что в больнице скончалась 30-летняя Назрин Мансурова, которая ранее впала в кому после операции на носу.

Назрин Мансурова была выпускницей Университета ADA, в Instagram Stories которого была представлена публикация, посвященная ее памяти, в которой говорится следующее:

«Мы глубоко опечалены утратой нашей выпускницы, которая ушла из жизни после тяжелого медицинского состояния. Ее теплая улыбка и светлая личность навсегда останутся в наших сердцах. Наши мысли с ее семьей. Свет Назрин всегда будет сиять».

Напомним, что Н. Мансурова 5 января поступила в реанимационное отделение в критическом состоянии – она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но, несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась, не приходя в сознание.

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