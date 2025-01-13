Университет ADA: «Свет Назрин всегда будет сиять…» - ФОТО
12 января стало известно о том, что в больнице скончалась 30-летняя Назрин Мансурова, которая ранее впала в кому после операции на носу.
Назрин Мансурова была выпускницей Университета ADA, в Instagram Stories которого была представлена публикация, посвященная ее памяти, в которой говорится следующее:
«Мы глубоко опечалены утратой нашей выпускницы, которая ушла из жизни после тяжелого медицинского состояния. Ее теплая улыбка и светлая личность навсегда останутся в наших сердцах. Наши мысли с ее семьей. Свет Назрин всегда будет сиять».
Напомним, что Н. Мансурова 5 января поступила в реанимационное отделение в критическом состоянии – она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но, несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась, не приходя в сознание.
Читайте по теме:
Начата проверка по факту комы девушки после операции на носу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Начато расследование по факту комы девушки после операции на носу
Хирург впавшей после операции в кому девушки выступил с заявлением - ВИДЕО