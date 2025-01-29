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Президент Азербайджана поздравил председателя КНР с праздником весны

First News Media10:52 - Сегодня
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР с праздником весны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительное послание по случаю праздника весны.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«Желаю, чтобы праздник Чуньцзе, знаменующий начало нового года по китайскому календарю и символизирующий пробуждение природы и возрождение жизни, принес всему Вашему народу хорошее настроение, изобилие и процветание.

Выход межгосударственных отношений между Азербайджаном и Китаем на уровень стратегического партнерства вызывает удовлетворение. Мы придаем большое значение всестороннему развитию нашего сотрудничества с Китаем, построенного на здоровой основе и основывающегося на взаимном доверии. Уверен, что мы продолжим совместные усилия по дальнейшему укреплению и углублению наших дружеских отношений и совместной деятельности в соответствии с волей наших народов», - говорится в послании главы Азербайджанского государства.

Ильхам Алиев пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, счастья и успехов в делах, а китайскому народу – мира и процветания.

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