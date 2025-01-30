Суд принял решение в отношении хирурга Санана Мехтиева, обвиняемого по делу о смерти Назрин Мансуровой

Бакинский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде ареста в отношении врача-хирурга Санана Мехтиева, обвиняемого по делу о смерти Назрин Мансуровой.

Апелляционная жалоба С.Мехтиева была рассмотрена судьей Рамином Гарагурбанлы, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

Суд отклонил жалобу и принял решение оставить в силе избранную ранее меру пресечение в виде ареста сроком на 3 месяца.

Расследование по факту смерти 28-летней Назрин Мансуровой, скончавшейся 12 января в больнице вскоре после хирургической операции, ведет прокуратура Насиминского района. Возбуждено уголовное дело по статье 314.2 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть). Хирург Санан Мехтиев привлечен в качестве подозреваемого.

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