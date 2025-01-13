Родственники скончавшейся Назрин Мансуровой обвиняют врача в халатности

«Моя дочь умерла из-за врачебной небрежности, и я подал жалобу в прокуратуру».

Как сообщает 1news.az, об этом в интервью Oxu.аz сказал отец Назрин Мансуровой, которая впала в кому после операции на носу и скончалась на следующий день.

Айдын Абышзаде отметил, что его дочь перед операцией передумала делать пластическую операцию на носу, однако врач убедил ее согласиться.

«Моя дочь 3 января прошла операцию в клинике «Мерджан» у врача Сянана Мехдиева. Якобы у неё была искривлена носовая перегородка, но на самом деле этого не было, а просто носовая кость немного была большой, и он хотел ее уменьшить. Она решила отказаться от операции после того, как сдала анализы и зарегистрировалась, но врач позвонил ей и спросил, почему она не пришла после сдачи анализов, и уговорил ее сделать операцию. Анализы были сданы за 35 дней до этого. Именно по этим анализам она и прошла операцию. В смерти моей дочери виноват врач, мы подали жалобу в прокуратуру», - сказал отец Назрин Мансуровой.

По словам Айдына Абышзаде, когда состояние его дочери ухудшилось, он сообщил врачу о необходимости госпитализации, но тот не обратил на это внимания:

«Через 10 часов после операции, 4 января, её состояние ухудшилось. Вызвали скорую, сделали укол «Диклофенак» (обезболивающее — прим. ред.). Мы сообщили врачу, что ее состояние плохое, и что ее нужно госпитализировать, но он не обратил на это внимания. Он говорил, что не двигайте её, это последствия анестезии, все пройдет. Врач скорой помощи также сказал Сянану, что ее нужно госпитализировать. Даже ее муж несколько раз говорил, что состояние Назрин ухудшается, она вырывает, у нее температура и болит голова. Но врач отвечал, что не двигайте ее, это пройдёт. 5 января ее состояние совсем ухудшилось. Мы срочно отвезли ее в больницу. Она была в коме. Как только мы привезли ее в больницу, она, не приходя в сознание, умерла», - сообщил Айдын Абышзаде.

В Аналитическом экспертном центре Минздрава начата проверка по факту произошедшего.