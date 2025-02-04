​​​​​​​Все что нужно знать о группе Mamagama, представляющей Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня стало известно о том, что группа Mamagama представит Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025», который пройдет в мае в швейцарском городе Базель.

Музыкальный стиль группы Mamagama представляет собой смесь рока, поп музыки и традиционной азербайджанской музыки – коллектив был образован в 2021 году и уже успел стать лучшим новым международным проектом в Европе по итогам одного из основных музыкальных конкурсов в Албании Kënga Magjike, прошедшего в ноябре 2022 года. Отметим, что данный конкурс, как и «Евровидение», имеет международный формат.

В состав группы Mamagama сегодня входят следующие участники - фронтмен и ведущий вокалист Асаф, гитарист Хасс и барабанщик Ариф.

«Выступать на такой большой сцене и представлять культуру Азербайджана - огромная честь для меня. Я безмерно люблю свою страну, и этот конкурс - возможность поделиться её красотой и духом со всей Европой. Совсем скоро мы представим песню, которая полностью отражает душу нашей страны. Мы невероятно взволнованы и уверены, что оставим незабываемое впечатление!» - отмечает фронтмен группы Mamagama Асаф.

Что означает название группы Mamagama?

«Mamagama – это не просто название, а настоящее единение душ. Это музыка, которая льется, и творчество, которое взрывается! Это звук, глубокий и близкий, как биение материнского сердца, и бесконечно мощный, как гамма-волны» - отмечается в официальном пресс-релизе, посвященном участию Азербайджана в конкурсе «Евровидение 2025».

Группа Mamagama выступит на «Евровидении 2025» 13 мая во второй половине первого полуфинала – в преддверии конкурса коллектив усердно работает над своим выступлением, обещая зрителям и поклонникам незабываемые эмоции.

«Официальная конкурсная песня Азербайджана будет представлена совсем скоро! Это уникальная возможность стать свидетелями страсти, энергии и музыкального совершенства Mamagama» - отмечается в официальном релизе.