Стало известно, кто представит Украину на «Евровидении 2025» - ВИДЕО

В субботу, 8 февраля, в Украине состоялся национальный отбор Vidbir 2025, в ходе которого был выбран участник для международного песенного конкурса «Евровидение-2025».

В финале конкурса приняли участие 10 исполнителей, соревновавшихся за право представить Украину на международной сцене в мае в Базеле, сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv.

После четырехчасового музыкального шоу, организованного общественным украинским вещателем Suspilne, Украина определилась с представителем - победителем Vidbir 2025 стала группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Песня Bird of Pray получила максимальные баллы от зрителей и заняла второе место в голосовании жюри – в сумме это принесло 19 баллов и победу в национальном отборе.

Ziferblat - украинская группа, представляющая новое поколение музыки, их стиль - это баланс оригинальности, легкости и мультиинструментальности. Трио образовалось в 2015 году и уже участвовало в Vidbir 2024, где заняло второе место с песней Place I Call Home.

«Bird of Pray — это глубокая, эмоциональная композиция, отражающая реалии жизни украинцев. Она несет в себе мощный посыл надежды, который, несмотря на все трудности, продолжает жить в сердцах людей», - пишет об украинской конкурсной песне Eurovision.tv.

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