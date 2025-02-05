Фронтмен группы Mamagama был одним из запоминающихся участников российского «Голоса» - ВИДЕО

4 февраля стало известно, что Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025» в швейцарском городе Базель представит группа Mamagama - конкурс состоится в мае, и впереди у артистов напряжённая подготовка к выступлению.

После объявления представителя Азербайджана на конкурсе «Евровидении 2025» особое внимание пользователей социальных сетей привлек тот факт, что фронтмен и ведущий вокалист группы Mamagama - Асаф (Сафаэль Мишиев) - уже знаком меломанам.

Он был участником популярного вокального проекта «Голос» на Первом канале России, где в команде Полины Гагариной дошел до этапа нокаутов, после которого покинул проект – отметим, что его выступления и уникальная манера пения запомнились зрителям, а участие в «Голосе» стало определенным этапом в его музыкальной карьере.

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