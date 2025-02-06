Интересный факт: У группы Mamagama есть дуэт с победителем конкурса «Евровидение» - ВИДЕО

4 февраля стало известно, что на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025», который пройдет в мае в швейцарском городе Базель, Азербайджан будет представлять группа Mamagama - артисты готовятся к выступлению, которое обещает быть ярким и запоминающимся.

Особое внимание поклонников международного песенного конкурса привлек один интересный факт: в репертуаре Mamagama уже есть дуэт с победителем «Евровидения». Это кавер на абсолютный хит Гарри Стайлса «As It Was», который группа исполнила совместно с Эльдаром Гасымовым, победителем «Евровидения 2011». Видео на кавер было снято два года назад, но именно сейчас оно приобретает особую популярность, набирая просмотры и комментарии.

Этот дуэт стал настоящим сюрпризом для фанатов конкурса, а сам проект уже успел вызвать активные обсуждения в социальных сетях, добавив интереса к предстоящему участию группы на «Евровидении 2025».

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