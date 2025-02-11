Задержаны мошенники, присвоившие 38 тысяч манатов

В полицию поступила информация о том, что в различных районах столицы, а также в городе Сумгайыт и Абшеронском районе у граждан мошенническим путем были похищены в общей сложности 38 тысяч манатов и один мобильный телефон.

В результате проведенных полицейскими мероприятий были выявлены и задержаны подозреваемые в совершении мошеннических действий – C.Мамедов, С.Адыгёзалова, T.Ибрагимов, Г. Мамедов, Н.Самедов, Ф.Алиев, а также ранее судимый Э.Ибрагимли, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кроме того, в Насиминском районе был задержан С.Махмудов, подозреваемый в краже 300 манатов с банковской карты одного из граждан.

Проводится расследование.