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Участник Səs Azərbaycan вышел на сцену в день смерти близкого человека – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:17 - Сегодня
Участник Səs Azərbaycan вышел на сцену в день смерти близкого человека – ВИДЕО

На телеканале ITV продолжается этап слепых прослушиваний вокального шоу Səs Azərbaycan, являющегося азербайджанской лицензионной версией всемирно известного проекта The Voice.

В новом сезоне Səs Azərbaycan вновь принял участие Нофель Асланов, который ранее был участником одного из сезонов проекта, но был вынужден покинуть шоу из-за болезни – в этот раз на его голос обернулись три звездных наставника.

Во время общения с наставниками Нофель открыл, что на момент его выхода на сцену в рамках слепых прослушиваний пришёлся день смерти его дедушки, который вырастил его - певец признался, что ему было крайне сложно выступать, так как сердце болело от горя, но он всё равно решился выйти на сцену.

Н.Асланов продолжит участие в проекте, став частью команды народной артистки Азербайджана Зульфии Ханбабаевой.

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