Обнародовано состояние 15 человек, отравившихся угарным газом в Барде - ОБНОВЛЕНО

Обнародована информация о состоянии отравившихся на поминках в Бардинском районе.

«23 февраля 2025 года примерно в 01:10 в отделение скорой помощи Бардинской центральной районной больницы были госпитализированы с отравлением угарным газом 15 человек (11 женщин и 4 мужчины)»,-говорится в сообщении.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBİB.

«Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. 14 человек в удовлетворительном состоянии были выписаны на амбулаторное лечение, а лечение 1 человека (женского пола) продолжается в соответствующем отделении, состояние стабильное».

11:00

В селе Гасангая Бардинского района произошло массовое отравление.

Как сообщает АПА, более 10 человек обратились в больницу в связи с недомоганием и рвотой.

Все они столкнулись с этой проблемой после участия в поминках в селе.

Им оказывается медицинская помощь.