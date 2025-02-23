Обнародовано состояние 15 человек, отравившихся угарным газом в Барде - ОБНОВЛЕНО
Обнародована информация о состоянии отравившихся на поминках в Бардинском районе.
«23 февраля 2025 года примерно в 01:10 в отделение скорой помощи Бардинской центральной районной больницы были госпитализированы с отравлением угарным газом 15 человек (11 женщин и 4 мужчины)»,-говорится в сообщении.
Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBİB.
«Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. 14 человек в удовлетворительном состоянии были выписаны на амбулаторное лечение, а лечение 1 человека (женского пола) продолжается в соответствующем отделении, состояние стабильное».
11:00
В селе Гасангая Бардинского района произошло массовое отравление.
Как сообщает АПА, более 10 человек обратились в больницу в связи с недомоганием и рвотой.
Все они столкнулись с этой проблемой после участия в поминках в селе.
Им оказывается медицинская помощь.