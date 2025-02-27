​​​​​​​Мутное золото Амулсара: Как Армения продолжает разрушать экологию Южного Кавказа, и можно ли ее спасти

В то время как проблемы охраны окружающей среды занимают одно из ключевых мест в международной повестке, Армения продолжает предпринимать шаги, пагубно сказывающиеся на экологии всего Южного Кавказа.

Правительство Армении 27 февраля приняло решение о предоставлении компании Lydian Armenia до $150 млн в качестве бюджетных гарантий на освоение Амулсарского золоторудного месторождения, сообщили армянские медиа.

По договору между минэкономики Армении и Lydian Resources Armenia Limited, в собственность Республики Армения переданы 12 503 акции, что эквивалентно 12,5% простых акций компании, номинальной стоимостью 5 тыс драмов (порядка $12,8).

«Жизненное значение» для Армении…

В распространенном армянскими СМИ пояснении к документу говорится, что разработка Амулсарского месторождения входит в программу действий правительства на 2021-2026 годы. В Армении ожидают, что проект будет способствовать укреплению устойчивости экономики страны, развитию ее горнодобывающей отрасли, обеспечению значительных доходов госбюджета в среднесрочной перспективе и раскрытию социально-экономического потенциала приграничного региона (важное отступление – Амулсарское месторождение расположено близ условной армяно-азербайджанской границы - 1news.az).

По убеждению армянского правительства, эксплуатация рудника имеет жизненно важное значение для развития экономики страны, поскольку «в силу своих масштабов сформирует устойчивые цепочки создания стоимости спроса и предложения, что будет способствовать формированию более стабильной и динамично развивающейся макроэкономической среды, как напрямую, обеспечивая государственный и общинный бюджеты доходами за счет пошлин, налогов, местных платежей, так и оказав положительное цепное влияние на деятельность других экономических операторов за счет формирования спроса (складские помещения, логистика и т. д.)».

Предполагается, что в строительстве Амулсарского золотоносного рудника будет задействовано более 1000 рабочих, а в перерабатывающих цехах, лабораториях и администрации будет создано около 700 рабочих мест в течение всего срока горных работ или эксплуатации проекта.

На фото: Амулсарское золоторудное месторождение

Таким образом, правительство Армении, «сопоставив риски, связанные с предоставлением бюджетной гарантии, и положительное влияние предоставления бюджетной гарантии на горнодобывающую промышленность и социально-экономическое развитие Республики Армения, оцененное министерством экономики, а также принимая во внимание цены на золото на международном рынке, инициировало предоставление бюджетной гарантии в размере до 150 млн. долларов США для привлечения кредитных средств из действующей банковской системы Республики Армения со сроком погашения до пяти лет».

Эксплуатация рудника начнется уже в четвертом квартале 2025 года, об этом еще в прошлом году говорил министр экономики Армении Геворг Папоян.

По его словам, при полноценном цикле работы рудника, ежегодно ВВП Армении будет расти дополнительно на 1%, экономика будет получать только в виде налогов каждый год $120 млн., будут созданы многочисленные рабочие места, общины, граничащие с месторождением, будут получать дотации и т.д.

«И в этом смысле запуск Амулсара имеет жизненное значение», - сказал армянский министр.

Общая стоимость Амулсарского проекта, как сообщалось ранее, составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 000 унций золота. Месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Согласно информации компании, месторождение содержит около 73 733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также 294 367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну.

Амулсарское месторождение расположено на юго-востоке Армении, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан (на этой детали подробней остановимся ниже – 1news.az).

…и Губительная угроза региону

Значимый аспект: с конца 2018 года Амулсарское золоторудное месторождение подверглось блокировке со стороны армянских активистов. Геологи, экологи и специалисты других относящихся к вопросу профессий указывали, что компания-оператор утаивает многие детали предварительных исследований, и предстоящие работы грозят крупными экологическими последствиями.

Армянские экологи отмечали, что разработка Амулсарского месторождения несет риски не только экологии близлежащих территорий и живущих там людей, но имеет масштаб республиканского, а возможно, и регионального характера.

Протесты были настолько громкими, что правительство в то время так и не смогло сориентироваться по поводу возобновления строительства рудника и работы на нем пришлось приостановить на несколько лет.

Сегодняшнее решение армянского кабинета министров, позволяющее возобновить реализацию проекта, снова выносит на первый план сопряженные с ним риски, несмотря на все убеждения компании-оператора в том, что он будет реализовываться «в соответствии с лучшими международными стандартами в сферах охраны окружающей среды…».

На фото: акции протеста против разработки месторождения Амулсар

У нас, в Азербайджане прекрасно знают цену любым звучащим из Армении утверждениям и обещаниям.

В частности, азербайджанские специалисты неоднократно указывали на тотальное загрязнение окружающей среды предприятиями горнорудной промышленности Армении и серьезно предостерегали от реализации новых программ, способных усугубить и без того удручающую ситуацию. О всей серьезности угрозы свидетельствуют многочисленные факты, в том числе, вскрывшихся после освобождения территорий Азербайджана от армянской оккупации.

К примеру, эксплуатация Гаджаранского медно-молибденового комбината и Гафанского меднорудного комбината в Армении приводит к загрязнению токсичными отходами и массовой гибели рыбы в Охчучае – реке, берущей начало на армянской территории, протекающей через Зангиланский район Азербайджана, соединяющейся с рекой Араз, и затем впадающей в Каспийское море. Как видно, токсичные химические вещества, сбрасываемые горнодобывающими предприятиями Армении в трансграничные воды, впоследствии посредством рек Араз и Кура попадают в Каспий, что увеличивает масштабы экологического ущерба.

Мониторинги Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана по оценке экологического состояния освобожденных территорий выявили в пробах воды, взятых из реки Охчучай, многократное превышение нормы количества меди, молибдена, марганца, железа, цинка, хрома и других тяжелых металлов. При определении уровня загрязнения воды в Охчучае наблюдались серьезные изменения цвета воды и резкий запах - причиной было резкое увеличение количества ионов аммония и сульфат-ионов в реке.

Анализ проб воды, взятых из реки вблизи границы с Арменией, показал превышение в воде концентрации железа, марганца, молибдена, аммония и сульфатов. Анализ данных, передаваемых с автоматических гидрологических станций нового поколения, установленных на трансграничных реках, в том числе на реке Охчучай, также выявил рост загрязнения.

В целом, загрязнение реки тяжелыми металлами наблюдается в течение круглого года, что связано с их широким применением в горнодобывающей промышленности Армении - во время производства вода, загрязненная тяжелыми металлами, сбрасывается прямо в Охчучай.

Учитывая остроту проблемы, результаты регулярных экологических мониторингов были направлены для дачи правовой оценки и принятия соответствующих мер в Генпрокуратуру Азербайджана. Более того, обращения об экологическом кризисе и критической ситуации в результате регулярного загрязнения реки Охчучай на территории Западного Зангезура, и призывы к пресечению загрязнения были направлены и в международные организации.

Аналогичные угрозы для трансграничных рек может нести в себе реализация Амулсарского проекта. Как было выделено выше, месторождение расположено в междуречье рек Арпа и Воротан. Речь идет о реке Арпачай, впадающей в реку Араз на территории Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики, и реке Базарчай (или Бяргюшад), протекающей через Губадлинский район Азербайджана.

Надо отметить, что Амулсарское месторождение является сульфидным, с наличием огромного количества серы, а это, как подчеркивают ученые, означает, что при открытой разработке все поверхностные воды и осадки сразу же просачиваются в толщу пород, растворяя в себе серу, которая попадает в речную сеть. Ввиду того, что природа не имеет механизма самоочищения от тяжелых металлов, воздействие токсичных продуктов питания проявляется через десятки лет в форме онкологических заболеваний, поражения репродуктивной и наследственной функций. Это - неуправляемый риск, и он касается не только Армении, а всего региона.

Основную опасность разработки золотоносного месторождения Амулсар специалисты связывают с цианидом, который представляет собой испаряющееся вещество и вследствие эксплуатации месторождения может оказаться в почве, воде, попасть в пищу.

По экспертным оценкам, только детальное изучение территории Амулсар позволит понять, каким именно изменениям могут подвергнуться сельхозпродукты в этом регионе после начала эксплуатации месторождения. Однако такие изучения не проводятся, так как в этом не заинтересовано ни государство, ни оператор проекта.

Опасения экологов в связи с разработкой Амулсарского месторождения заключаются еще и в том, что загрязнению подвергнется высокогорное озеро Гёйча и его пока еще живописные окрестности.

На фото: озеро Гёйча

Еще в мае прошлого года коалиция Environmental Protection First, объединяющая НПО, вставших на борьбу с высокорискованной горнодобывающей промышленностью Армении, представила в Баку карту под названием «Минерально-сырьевые ресурсы Республики Армения».

По сообщению Азертадж, карта была подготовлена входящим в коалицию Общественным объединением «Картографы Азербайджана» на трех языках – азербайджанском, английском и армянском, и содержит важные данные для изобличения негативного экологического воздействия деятельности горнодобывающей промышленности Армении. Из этой карты отчетливо видно, что Армения сосредоточила предприятия горнодобывающей промышленности, наносящие наибольший ущерб окружающей среде, в основном в приграничном с Азербайджанской Республикой Западно-Зангезурском регионе, вблизи трансграничных рек.

Так, глава Общественного объединения «Картографы Азербайджана» Мугабиль Байрамов привлекает внимание к географическому расположению Армении в верхнем бассейне рек Кура и Араз, протекающих по территории Азербайджана: «Работа объектов горнодобывающей промышленности Армении в бассейнах Пембек (Дебед), Абаранчай, Зангичай, Ведичай, Арпачай, Мыгрычай, Охчучай и Базарчай, являющихся притоками рек Кура и Араз в районах верхнего и среднего течения, наносит ущерб экологии Азербайджана. Конвенция Эспо накладывает на Армению обязательство получить разрешение Азербайджанского государства на горнодобывающую деятельность на трансграничных территориях».

Соучредитель коалиции EPF, председатель Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики Сабит Багиров напоминает, что, несмотря на неоднократные призывы, правительство Армении и иностранные компании, занимающиеся горнодобывающей деятельностью в этой стране, не представляют и скрывают документы Оценки воздействия на окружающую среду своей деятельности: «Мы требуем обнародования этих документов. Достаточно посмотреть, как расположены предприятия на карте под названием «Минерально-сырьевые ресурсы Республики Армения», чтобы понять глобальный масштаб проблемы».

Председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, соучредитель коалиции Environmental Protection First, заместитель председателя Общественного объединения «Специалисты в области водопользования» Амин Мамедов требует от правительства Армении открыть предприятия горнодобывающей промышленности, создающие кризис в сфере экологии и здравоохранения на Южном Кавказе, для экологического мониторинга: «Требуем экологической справедливости для региона Южного Кавказа. Армения должна немедленно прекратить деятельность, наносящую ущерб окружающей среде, выполнить обязательства, вытекающие из международных конвенций».

На фото: карта «Минерально-сырьевые ресурсы Республики Армения», подготовленная Общественным объединением «Картографы Азербайджана»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, одобряя деятельность нашего гражданского общества в данном направлении, и призывает Армению отказаться от этой опасной практики. «Если они хотят создать какое-то предприятие, то мы, конечно, не можем иметь к этому никакого отношения, это их внутреннее дело. Но если это предприятие находится в 500 метрах от нашей границы и там будут использоваться опасные вещества, которые потом будут сбрасываться в реки Араз и Охчу, то это уже становится нашим вопросом. Как мы можем позволить такое? Конечно, мы должны обязательно держать эти вопросы в центре внимания в рамках законов, международных конвенций и дипломатии, - подчеркивал глава государства. - Сейчас в обязательном порядке необходимо учитывать трансграничные угрозы. И здесь позиция Азербайджана по-прежнему основывается на международном опыте, на международных конвенциях, в том числе на Конвенции Эспо, которую каждый может открыть и посмотреть в Интернете. Там указано, что создание вблизи границ стран предприятий, которые могут считаться источником загрязнения трансграничных рек и экологической опасности, обязательно должно быть согласовано с соседними странами, и мы требуем этого от Армении. Сегодня азербайджанская общественность, неправительственные организации уже обратились по этому вопросу к официальным органам Армении. К этому обращению также присоединились международные эксперты и представители неправительственных организаций, действующих в сфере экологии. Поэтому я считаю, что правительство Азербайджана также не должно оставаться здесь в стороне».

Сегодня азербайджанские специалисты продолжают настаивать на проведении экологического мониторинга предприятий горнодобывающей промышленности Армении. В частности, коалиция Environmental Protection First заявила о готовности вместе с организациями гражданского общества Армении и других зарубежных стран, действующих в сфере экологии и здравоохранения, с международными структурами проводить экологические мониторинги на армянских горнодобывающих предприятиях.

И если мировое сообщество, международные организации уделят больше внимания продолжающейся губительной политике Армении против единой экосистемы Южного Кавказа, то думается, что цепь больших катастроф в регионе можно будет предотвратить.