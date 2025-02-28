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«История Азербайджана» на азербайджанском языке в русском секторе: Суд отклонил иск родителей

Фаига Мамедова14:06 - Сегодня
«История Азербайджана» на азербайджанском языке в русском секторе: Суд отклонил иск родителей

В Бакинском административном суде прошло очередное заседание по иску родителей пятиклассницы столичной школы №214 против Министерства науки и образования Азербайджана.

Как сообщает Caliber.az, судья Миминат Гаджибекова заслушала обе стороны.

Истцы снова обратились с просьбой отменить преподавание предмета «История Азербайджана» на азербайджанском языке в русском секторе.

Они настаивали на том, чтобы данный предмет преподавался на русском языке, объясняя это тем, что учащиеся русского сектора не могут полноценно усвоить материал на азербайджанском языке. По их мнению, учебник по истории для 5-го класса на русском языке гораздо проще и удобнее для восприятия.

Истцы ссылались на статью 21 Конституции Азербайджана, которая гарантирует использование других языков, на которых говорит население. Они утверждали, что Министерство науки и образования не имеет права ставить свои требования выше Конституции.

Кроме того, они привели статьи 45 («Право пользоваться родным языком») и 149 («Нормативные правовые акты») Основного закона, утверждая, что решение Министерства науки и образования, которое противоречит Конституции, не может быть законным и должно было быть принято только после внесения изменений в Конституцию.

В ответ представитель Министерства науки и образования заявил, что министерство имеет полномочия, согласно закону, принимать меры для обеспечения качества образования на азербайджанском языке.

Судья Миминат Гаджибекова вынесла решение в пользу Министерства науки и образования, отклонив иск родителей.

Родители и адвокат заявили о намерении подать жалобу в Бакинский апелляционный суд.

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