Преподавание истории Азербайджана на азербайджанском языке в русском секторе: быть или не быть?

Вопрос преподавания истории Азербайджана на азербайджанском языке в русском секторе школ остается спорным и вызывает недовольство большинства родителей.

Данная тема стала вновь актуальной после того, как родители пятиклассницы одной из бакинских школ подали иск против Министерства науки и образования с требованием отменить преподавание предмета «История Азербайджана» на азербайджанском языке в русском секторе. Они просят, чтобы предмет преподавался на русском языке, объясняя это тем, что школьники в русском секторе не могут полностью усвоить материал о своей родине из-за сложности подачи информации на азербайджанском языке.

Напомним, что 17 января в Бакинском административном суде состоялось первое заседание по иску родителей пятиклассницы одной из столичных школ против Министерства науки и образования АР. А следующее заседание по иску назначено на 14 февраля.

Ранее также была инициирована петиция под названием «Отмена пилотных проектов по введению предметов на азербайджанском языке в русскоязычных школах Азербайджана», где многие поддерживали данный иск, выражали в комментариях свое недовольство, однако спустя некоторое время по неизвестным причинам петиция была удалена с сайта.

Как сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана в ответ на запрос 1news.az, количество часов, отведенных на азербайджанский язык в классах с обучением на других языках, увеличено с 2 до 3 часов в неделю.

«Курсы «История Победы», «Общая тюркская история» и предмет допризывной подготовки преподаются на азербайджанском языке уже четвертый год. С целью расширения использования государственного языка и воспитания уважения к нему, а также к истории Азербайджана и национальным ценностям, в 2022-2023 учебном году в 20 школах с обучением на других языках предмет «История Азербайджана» в 5-х классах преподавался на азербайджанском языке в пилотном режиме. Институт образования оказал методическую помощь.

По итогам года было рекомендовано в 2023-2024 учебном году расширить проект, охватив 100 школ, и продолжить его в 6-х классах.

А в конце учебного года были проанализированы результаты проекта, согласно которым стало ясно, что учащиеся из азербайджанских семей хорошо усваивают предмет на азербайджанском языке, а учащиеся из русских семей (по 2-3 человека в классе) сталкиваются с трудностями. Темы учебника нуждаются в переработке и упрощении. Несмотря на сложности, результаты проекта оценены положительно. С учетом замечаний был подготовлен новый учебник «История Азербайджана» для 5-х классов, изданный в объеме 105% от числа учащихся и представлен во все образовательные учреждения. Согласно приказу Министерства науки и образования от 14 июня 2024 года, в 5-х классах с обучением на других языках преподавание истории Азербайджана началось на азербайджанском языке», говорится в заявлении министерства.

В ведомстве также отметили, что при реализации вышеуказанного проекта был учтен прогрессивный опыт преподавания различных предметов на разных языках, имеющийся в ряде стран.

«Наряду с этим специалисты предлагают, чтобы в учебниках по литературе в общеобразовательных учреждениях с обучением на других языках, образцы азербайджанской литературы также проводились на языке оригинала - государственном языке. Данный вопрос находится на стадии обсуждения», - подытожили в министерстве.

Учитывая актуальность и серьезность данной темы, 1news.az обратился к заслуженному учителю Азербайджана, профессору Академии гуманной педагогики Амонашвили Асифу Джангирову, чтобы узнать его мнение по данному поводу.

«Честно говоря, мне абсолютно непонятна суть судебного иска родителей. Уверен, его податели сослались на статью 5.2 Закона об образовании нашей страны, гарантирующей «создание возможностей получить образование каждому гражданину, независимо от его пола, расы, языка, религии» и т.д., а также на статью 32.3.2 о праве обучающихся «свободно выбирать язык обучения». Не хотелось бы вдаваться в юридическую казуистику, но сошлюсь и на статью 7.2. вышеназванного Закона: «В особых случаях, … с учетом желания граждан и учредителей образовательных учреждений, обучение … может вестись и на других языках с обязательным преподаванием азербайджанского языка, истории Азербайджана, азербайджанской литературы и географии Азербайджана».

По мнению А.Джангирова, учеба в классе с русским языком обучения и есть обеспечение гарантии на свободный выбор языка обучения. А вот решение о преподавании истории Азербайджана на государственном языке – это уже прерогатива Министерства науки и образования, основывающаяся на государственных интересах.

«Перегруженным и без того школьным учебным планом для классов с русским языком обучения на изучение азербайджанского языка отведено всего 2-3 часа в неделю. Разумеется, этого очень мало для полноценного усвоения языка. Вот почему Министерство науки и образования республики одной из форм, способствующих лучшему усвоению азербайджанского языка для этой категории классов, вполне обоснованно избрало изучение истории Азербайджана на родном языке. И это никак не может квалифицироваться как некое ущемление конституционных прав ребенка. На самом деле его конституционные права и обязанности нарушаются теми, кто фактически препятствует тому, чтобы юный гражданин Азербайджана овладел родным языком», - продолжил Асиф Джангиров

Далеко не секрет, что в Баку немало родителей, в семьях которых основным языком общения является не родной язык, а русский (в последние годы в большей степени - английский). Именно в этом и видит заслуженный учитель такое неприятие министерского нововведения.

«Абсолютно не имею ничего против многоязычности, сам способен общаться на пяти языках. Но категорически настаиваю на том, что все наши сограждане обязаны свободно говорить, читать и писать на государственном языке нашей страны. Кстати, для информации. Изучение арабского языка является обязательным с первого по десятый класс для всех школьников Арабских Эмиратов - в том числе для тех, для кого арабский язык не является родным. Арабский язык в обязательном порядке изучают и в XI-XII классах, согласно стандартам общего среднего образования ОАЭ.

В заключение Асиф Джангиров затронул вопросы методики обучения истории Азербайджана на родном языке и необходимости специальной профессиональной подготовки соответствующих учителей: «Мы много говорим о личностно-ориентированном образовании, о дифференциации и индивидуализации обучения, но в реальной практике многое остается на уровне красивых и помпезных деклараций. Конечно же, требуются гибкие подходы к обучению истории страны учащимися-азербайджанцами и школьниками некоренной национальности. Допускаю, что язык изложения в учебниках может быть сложноват для некоторых категорий школьников. В помощь русскоязычным учащимся было бы правомерным разработать специальный вкладыш к учебникам истории. Поскольку история Азербайджана становится своеобразным интегративным предметом, необходимо, чтобы соответствующие учителя хорошо изучили куррикулум и методику преподавания азербайджанского языка», - подытожил профессор Джангиров.

Также 1news.az обратился к эксперту по образованию Кямрану Асадову для того, чтобы узнать его мнение по этой теме.

По словам эксперта, есть как отрицательные, так и положительные стороны данного вопроса.

К.Асадов подчеркнул, что преподавание предмета «История Азербайджана» на азербайджанском языке является важным шагом, соответствующим политике образования и государства.

Однако, по его словам, для обеспечения эффективности этого подхода необходимо учитывать уровень языка учеников и применять специальные ресурсы и методы.

Эксперт отметил, что этот подход вызывает определенные проблемы и более 40% учеников русскоязычных классов испытывают затруднения в свободном владении азербайджанским языком как в устной, так и в письменной форме.

Он подчеркнул, что в такой ситуации преподавание сложных исторических тем на азербайджанском языке может затруднить восприятие материала учениками, что в свою очередь может снизить их интерес к предмету и оказать негативное влияние на учебные достижения.

К.Асадов добавил, что преподавание предмета «История Азербайджана» на азербайджанском языке, с другой стороны, имеет важное значение для формирования национальной идентичности и гражданского сознания.

Эксперт отметил, что в этом контексте преподавание данного предмета на родном языке считается соответствующим национальной политике, так как это способствует знакомству учащихся с историей и культурным наследием страны.

Однако, как подчеркнул К.Асадов, учебники должны быть составлены с учетом уровня языка учеников и должны быть предоставлены дополнительные пояснительные материалы.

Для решения этого вопроса в азербайджанской системе образования требуется постепенный и сбалансированный подход, добавил он.

Эксперт предложил, подготовить параллельные учебные пособия на русском языке, которые могут помочь повысить уровень понимания учащихся. Кроме того, для укрепления процесса изучения азербайджанского языка следует организовать дополнительные уроки языка и провести специальные учебные программы для учителей.

Он также отметил положительные стороны данного подхода, введенного Министерством науки и образования: формирование национальной идентичности, развитие языковых навыков учащихся и укрепление гражданского сознания.

В то же время он предупредил, что негативными сторонами могут стать трудности восприятия учебного материала из-за языкового барьера, снижение мотивации и возникновение задержек в учебном процессе.

Мы будем продолжать следить за развитием событий и надеяться, что Министерство науки и образования еще раз всесторонне изучит данный вопрос и комментарии родителей и примет справедливое решение о том, продолжать ли внедрение данного пилотного проекта в русском секторе азербайджанских школ. Ведь будущее образования зависит от того, насколько хорошо мы сможем объединить усилия всех сторон: родителей, педагогов, государственных структур и общества в целом.