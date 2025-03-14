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Депутат Нигяр Мамедова: Завершение работы над текстом не означает подписания мирного договора

Ялчин Алиев12:25 - Сегодня
Депутат Нигяр Мамедова: Завершение работы над текстом не означает подписания мирного договора

В переговорах по тексту соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном есть согласие, и здесь речь идет о согласии по тексту.

Об этом 1news.az заявила депутат Милли Меджлиса Нигяр Мамедова.

«Выступив с официальным заявлением, МИД Азербайджана сообщил о завершении переговоров с Арменией по тексту мирного договора. Информацию подтвердил и МИД Армении. Иреван даже выразил готовность обсудить с Баку время и место подписания мирного договора.

По сути, Армения переживает эйфорию от этого соглашения, но не понимает, что завершение работы над текстом еще не означает подписания мирного договора.

В качестве следующего шага у официального Баку есть ожидания. Так, остающиеся в конституции Армении и других ее нормативно-правовых актах претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана должны быть устранены посредством внесения конституционных изменений.

Как заявил Президент Ильхам Алиев, конституция Армении должна быть изменена, и должен быть положен конец территориальным претензиям к Азербайджану. Это очень серьезный вопрос, и Армения так же, как и ее сторонники, прекрасно понимает, что официальный Баку никогда не пойдет на уступки в этом вопросе.

Армения, пытающаяся позиционировать себя как миротворца, сфокусировалась на месте и времени подписания. Хоть Никол Пашинян и говорит о сближении идей, единой идеей здесь должен быть устойчивый мир. Он утверждает, что у сторон есть свои идеи.

Конечно, позиция Азербайджана ясна. Здесь нет места для дискуссий. Азербайджан является сторонником достижения мира на Южном Кавказе, и в этой связи официальный Баку выступил инициатором мирного процесса. На XII Глобальном Бакинском форуме Президент Ильхам Алиев также заявил, что Азербайджан является автором проекта мирного соглашения, мирного договора, который сегодня обсуждается и по большей части согласован с Арменией.

Другим важным вопросом является то, что Армения должна выплатить компенсацию за преступления, совершенные ею на территории Азербайджана.

На XII Глобальном Бакинском форуме Президент Ильхам Алиев заявил, что «мы не можем забыть и не забудем годы оккупации, в том числе страдания и лишения, перенесенные азербайджанским народом в результате оккупации и агрессии Армении. Мы не забудем Ходжалинский геноцид, в котором армянами были убиты 613 человек, в том числе более 60 детей и более 100 женщин».

В то же время Армения должна сотрудничать с судом в Баку и выдать Азербайджану находящихся на ее территории лиц, подозреваемых в совершении преступлений против человечности. Только тогда мы сможем говорить об окончательном мире», - сказала депутат Нигяр Мамедова.

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