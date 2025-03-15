В Белграде протестующие перекрыли улицы у администрации Вучича

Протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана около администрации президента Сербии, в свою очередь, жандармерия взяла под охрану расположенный здесь же лагерь сторонников сербского президента Александра Вучича, передает корреспондент РИА Новости.

На день 15 марта запланирован масштабный митинг протеста в центре Белграда. Сейчас тут уже собралось несколько сотен протестующих, часть из них приехала на мотоциклах. Они перекрыли движение по улицам Кнеза Милоша и Короля Милана, расположенные около администрации президента Сербии. В свою очередь, жандармерия взяла под усиленную охрану палаточный лагерь сторонников президента, расположенный в Пионерском парке около администрации.

В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота представлена как «День Д», все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников.