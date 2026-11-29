Часть проектов Агентства США по международному развитию (USAID) в реальности использовалась для отмывания денег и взяточничества.

Как передает 1news.az, об этом в соцсети X написал глава SpaceX Илон Маск.

«Неочевидная вещь из этих нелепых проектов заключается в том, что они на самом деле крайне успешно использовались для отмывания средств и взяточничества», — написал он.

Маск отметил, что «мошенники» именно поэтому «расстроены сокращением» упомянутых программ.

Сразу после вступления Дональда Трампа в должность президента США ведомство по повышению эффективности работы правительства (DOGE) приступило к масштабной проверке бюджетных трат. Фактически с подачи Маска, курировавшего на тот момент DOGE, была временно остановлена деятельность USAID с целью его дальнейшей реорганизации. 3 февраля 2025 года вашингтонская администрация фактически приостановила деятельность агентства, которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны.