К 85-летию Вагифа Мустафазаде опубликована уникальная совместная запись с Муслимом Магомаевым – ВИДЕО

16 марта исполнилось 85 лет со дня рождения легендарного азербайджанского джазмена, композитора и пианиста Вагифа Мустафазаде, чье имя навсегда вписано в историю мировой музыки как основателя жанра мугам-джаз, соединившего традиционные азербайджанские мотивы с джазовыми импровизациями.

В честь этой даты на официальной Facebook-странице, посвященной памяти великого азербайджанского певца Муслима Магомаева, была опубликована редкая архивная запись - импровизация «Франц Шуберт – Аве Мария», исполненная М.Магомаевым и Ч.Мустафазаде.

Эта музыкальная находка стала настоящим подарком для поклонников легендарных артистов, позволяя еще раз насладиться их выдающимся мастерством – отметим, что в нижеприведенной записи звучат электроорган и рояль.

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