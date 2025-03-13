На Аллее славы в Баку откроется звезда Вагифа Мустафазаде - ФОТО

18 марта на звездной аллее Sea Breeze Walk of Fame состоится церемония открытия звезды заслуженного артиста Азербайджанской ССР Вагифа Мустафазаде – знаменитого азербайджанского композитора, выдающегося джазового пианиста двадцатого века.

Вагиф Мустафазаде — самый успешный джазовый исполнитель в истории Азербайджана. Он создал новое направление в джазе — азербайджанский джаз-мугам. Звезду откроют его дочь, народная артистка Азербайджанской Республики Азиза Мустафазаде, и внук Рамиз Хан.

Сбор гостей в 18:00 - вход на мероприятие свободный.

Sea Breeze Walk of Fame – первая в Азербайджане «Аллея звезд», достопримечательность, посвященная выдающимся артистам, музыкантам, актерам, писателям и художникам. Проект представляет 25 именных звезд деятелей культуры и искусства – Муслима Магомаева, Энгельберта Хампердинка, Дэвида Фостера и других.

Коллекция регулярно пополняется всемирно известными именами.