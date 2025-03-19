Дорожная полиция предупреждает: Будьте внимательны за рулем в праздники

Главное управление дорожной полиции, учитывая увеличение интенсивности движения во время праздничных дней, обратилось к водителям и участникам дорожного движения с важными рекомендациями, сообщает 1news.az.

Согласно сообщению, водителям необходимо соблюдать скоростной режим, правила обгона и маневрирования, не садиться за руль в уставшем или сонном состоянии. Также особо подчеркивается важность обеспечения полной безопасности пассажиров.

Главное управление дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, строго соблюдать правила и не подвергать опасности радость праздника.