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Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Новруз байрамы

Фарида Багирова16:21 - Сегодня
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Новруз байрамы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание.

В послании говорится:

«Господин Президент, Дорогой Брат.

Передаю Вашему превосходительству и дружественному народу Азербайджана мои самые искренние поздравления по случаю Новруз байрамы, когда природа возрождается, земля просыпается и расцветают надежды.

Наша многовековая древняя традиция Новруза – это повод для нас и в этом году вспомнить о важности мира, братства и солидарности.

Надеюсь, что Новруз станет предвестником периода, когда возлагаются надежды на мир во всем мире, а международный диалог и сотрудничество достигают новых уровней. Наше искреннее желание и в этот Новруз байрамы укрепить глубоко укоренившиеся узы дружбы и братства между нашими странами и еще больше усилить наше сотрудничество.

По случаю этого знаменательного дня желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - будущего, полного мира, процветания и благополучия».

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