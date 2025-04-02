Совет прессы осудил скандальный инцидент на Kanal S и поведение Нигяр Фархад

В последнее время в азербайджанском телевизионном пространстве наблюдаются рост случаев несоответствия культурным стандартам эфира, нарушения этических норм и общих правил со стороны отдельных телеведущих и участников программ – произошедшее на Kanal S также привлекает внимание в этом контексте.

Об этом говорится в заявлении Комиссии по этике при Совете прессы Азербайджана, в котором отмечается следующее: «Каждое лицо, являющееся ведущим программы на телеканале, обладает статусом журналиста. Журналист должен избегать агрессивного стиля речи, не повышать тон, следить за своей мимикой и жестами, сохранять конкретность, не использовать провокационные выражения, избегать чрезмерного демонстративного выражения личных взглядов и мнений, с уважением и вежливостью относиться к интервьюируемым и приглашённым гостям, а также не занимать осуждающую и линчующую позицию в отношении них».

Подчеркивается, что ведущий-журналист должен учитывать, что понижение уровня обсуждения любой темы до бытового уровня, её примитивизация приводят к неприглядной картине и загрязнению эфира, что совершенно противоречит профессионализму в медиа: «К сожалению, в программе Нигяр Фархад отмеченные нами моменты абсолютно не были учтены. Её недопустимый стиль и поведение, противоречащие общим ценностям, вызвали недовольство широкой аудитории, а также гнев и возмущение».

С учетом всего вышеизложенного Комиссии по этике при Совете прессы Азербайджана выразила сожаление по поводу произошедших событий на Kanal S и решительно осудила их: «Комиссия считает, что руководство данного телеканала должно принять меры для предотвращения подобных неприятных ситуаций и обеспечить, чтобы подобное не повторялось в будущем. Комиссия также призывает всех ответственных за азербайджанское телевидение придерживаться принципа защиты общественных интересов и благосостояния, обращая внимание на выбор ведущих, экранную этику и эфирную ответственность. Она настаивает на том, чтобы не игнорировать моральные и поведенческие нормы ради сенсаций, не допускать легитимизации действий, отдаленных от моральных ценностей, а также не оставаться равнодушными к ситуациям, представляющим угрозу для общественного порядка и норм мирного сосуществования».

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