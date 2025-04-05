В киноцентре «Низами» состоялась церемония презентации художественного фильма «Тагиев: Царь» - ФОТО - ВИДЕО

4 апреля в киноцентре «Низами» состоялась церемония презентации художественного фильма «Тагиев: Царь», посвященного жизни великого мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии презентации приняли участие руководитель и генеральный продюсер проекта, президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева, министр культуры Адиль Керимли, депутаты Милли Меджлиса, известные деятели науки и культуры.

Перед церемонией презентации народный артист Гурбан Исмаилов, снимавшийся в фильме, рассказал журналистам, что создание киноленты стоило большого труда.

«Рекомендую зрителям посмотреть этот фильм, потому что такие личности - большая редкость. Долг всех творческих людей снять о них фильм. Эта картина также является примером для подрастающего поколения», - сказал он.

Экранное произведение подготовлено при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино.

Перед показом было сообщено, что фильм «Тагиев: Царь» является второй частью киноленты «Тагиев», посвященного истории жизни великого мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Фильм произодства Баку Медиа Центра, затрагивает важные исторические события, происходившие в Баку и регионе в конце XIX - начале XX века. Силовые центры столицы Баку спешат приветствовать царя. В этой ситуации Гаджи Зейналабдин Тагиев также предпринимает важные шаги и принимает решения, используя свой гибкий интеллект. Гаджи, ставший уже известным миллионером и меценатом, в это время переживает серьезные споры с руководством города.

Первая часть четырехсерийного фильма «Тагиев: Нефть», имеющего важное значение для популяризации истории Азербайджана и продвижения наших национальных ценностей, была представлена в 2024 году, когда отмечалось 100-летие со дня кончины великого мецената. Первая часть фильма стала значимым культурным событием года, транслировалась в кинотеатрах страны и собрала широкую аудиторию, в кинозалах ее посмотрели более 70 тысяч зрителей. В это же время фильм добился первого успеха на международном уровне. Первая часть полнометражного фильма участвовала во всемирно известном фестивале Dehancer Colourist Awards 2024 и победила в категории качественного цветокорректированного полнометражного фильма.

В сценарии отражены самые разнообразные периоды жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева, родившегося в Баку в семье сапожника, а впоследствии ставшего миллионером и сделавшего великие дела для своего народа. В фильме можно будет познакомиться с трудными решениями, принятыми Тагиевым, влиятельным меценатом своего времени, его верой в успех, упорством, поддержкой простых людей, историческими шагами, которые он предпринял для повышения уровня образования общества, и своеобразным путешествием в свое время. Сценарий представляет зрителю в художественно-эстетической форме неоценимую роль, сыгравшую Тагиевым в развитии общества, в котором он сумел построить первую в Азербайджане «Школу для девочек», также в развитии нефтяной промышленности в стране, создании необходимой инфраструктуры города Баку.

Благодаря своему масштабу съемки фильма вошли в историю азербайджанского кинематографа. В массовых сценах картины, которые снимались в 76 различных локациях, приняли участие около 2500 творческих людей. К историческим сценам фильма было подготовлено свыше 300 декораций. Чтобы в полной мере отразить исторический период, в котором жил Тагиев, была создана специальная мастерская одежды, подготовлено большое количество платьев, аксессуаров, образцов ювелирных украшений и специального реквизита.

Генеральный продюсер картины - Арзу Алиева, продюсер - Орман Алиев, режиссер - Заур Гасымлы, авторы сценария - Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор - Владимир Артемьев, художник - Сабухи Атабабаев, художник по костюмам - Вусал Рагим и композитор Этибар Асадли.

Исторические персонажи в фильме воплотила большая труппа профессиональных актеров, в том числе народные артисты Парвиз Мамедрзаев, Гурбан Исмаилов, заслуженные артисты Расим Джафар, Эльшан Рустамов, Натаван Гаджиева.

Компании Negsol Holding, Kapital Bank, BakcelI и Norm также поддержали создание экранного произведения.

Выступая после показа, автор сценария Заур Гасымлы выразил благодарность тем, кто работал над созданием фильма.

Презентация фильма была встречена с большим интересом.

Отметим, что сохранение истории Азербайджана и донесение реалий имеет большое значение для Баку Медиа Центра с момента его создания. За этот период Центр создал такие фильмы, как «Цель - Баку», «Наследие», «Последнее заседание», «Вечная командировка», «Мы», «Шуша, ты свободна!», отражающие самые различные периоды истории нашей страны, которые вызывают большой интерес у общественности.