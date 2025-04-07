Минздрав Азербайджана о незаконности косметологических услуг в салонах красоты - ВИДЕО

В Азербайджане некоторые салоны красоты предлагают не только стандартные услуги по уходу за волосами и ногтями, но и широкий выбор косметологических процедур.

В социальных сетях все чаще появляются объявления, приглашающие клиентов на чистку и пилинг кожи, мезотерапию с введением витаминных и минеральных комплексов, лазерную эпиляцию и другие процедуры.

Однако, как сообщает Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения, оказание таких услуг в салонах красоты нарушает санитарно-эпидемиологические требования и таким образом является незаконным.

«Выявленные случаи рассматриваются как частная медицинская практика без лицензии, что влечет административную ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях. По завершении проверки материалы передаются в производство», – отметили в ведомстве.

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