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Косметологи VS проверки: как продолжать свою деятельность в условиях новых требований?

Фаига Мамедова17:45 - Сегодня
Косметологи VS проверки: как продолжать свою деятельность в условиях новых требований?

В свете последних громких событий, касающихся незаконной медицинской деятельности в сфере косметологии, а также скандала, который разразился в клинике Laser Beauty Estetik, общественность обострила вопросы регулирования данной сферы.

Напомним, что в ходе плановой проверки, проведенной специалистами Аналитического экспертного центра Минздрава, были зафиксированы факты неэтичного поведения со стороны главного врача Рены Солтановой и директора вышеуказанной клиники Еганы Джафаровой. Они кричали, бросали телефон в лицо и угрожали увольнением в ответ на попытки проведения проверок работниками Аналитического экспертного центра Минздрава. А также в процессе проверки были выявлены многочисленные нарушения, включая несоответствие в регистрации документов и хранении медицинского инвентаря.

В дополнение к этим событиям, в связи с новыми вопросами о законности проведения медицинских процедур, таких как подтяжка лица, лазерные процедуры, инъекции филлеров, татуировки, подкожные инъекции и перманентный макияж, в салонах красоты редакция 1news.az получила множество запросов от косметологов, обеспокоенных тем, как они смогут продолжать свою деятельность в условиях новых нормативных требований и проверок.

В связи с этим 1news.az обратился к специалистам Аналитического экспертного центра Минздрава для получения исчерпывающей информации и разъяснений по данному вопросу, чтобы предоставить общественности полное понимание текущей ситуации.

Согласно информации, предоставленной центром нашей редакции, на основании постановления Кабинета Министров Азербайджана от 15 мая 2017 года № 206, утвердившего «Список лицензируемых услуг и работ в сфере частной медицинской деятельности», оказание косметологических услуг охватывает решение эстетических проблем, относящихся к медицинской косметологии, направленных на их коррекцию и профилактику, а также включает вмешательство в ткани кожи с выполнением различных комплексных процедур.

«Медицинская косметология охватывает консервативные и коррекционные методы, за исключением хирургических вмешательств, которые относятся к пластической хирургии. К таким методам относятся инъекционные процедуры, различные виды аппаратной косметологии, включая лазерную эпиляцию, биоревитализацию, мезотерапию, пилинг, лечебный массаж, плазмолифтинг и другие процедуры. Поскольку эти процедуры относятся к «косметологической» деятельности, для их проведения необходимо иметь лицензию на осуществление частной медицинской практики. В этой сфере заниматься практической медицинской деятельностью могут только врачи-дерматологи, имеющие соответствующую сертификацию, а также специалисты с высшим медицинским образованием, прошедшие специализацию в области медицинской косметологии», - отмечается в информации Минздрава.

А также в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О частной медицинской деятельности» частная медицинская деятельность может осуществляться в установленном законодательством порядке либо через создание юридического лица, либо физическими лицами с высшим медицинским образованием (в частности, врачами-дерматологами) в качестве индивидуальных практиков без создания юридического лица, в порядке, определенном законодательством, говорится в ответе на запрос.

Как сообщили нам в Аналитическом экспертном центре Минздрава, из-за несоответствия салонов красоты санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным для медицинских учреждений, осуществление медицинской косметологической деятельности в таких объектах является недопустимым. В случае поступления жалоб от граждан и местных государственных органов проводятся проверки в соответствующих салонах красоты в порядке, установленном законодательством. В ходе проверок, если у предпринимателей обнаруживается факт ведения незаконной медицинской практики, это расценивается как нелицензированная частная медицинская деятельность, и они привлекаются к административной ответственности согласно соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях, после чего дело передается на дальнейшее разбирательство.

Также гражданам сообщается, что в случае столкновения с медицинскими косметологическими услугами в салонах красоты они могут обратиться в систему “bir pəncərə” Аналитического экспертного центра через «горячую линию» (012 596 05 20), электронный адрес [email protected] или раздел ЗАЯВКИ на сайте pharma.az. В таком случае проводится расследование, и при необходимости принимается решение о проведении внеплановой проверки.

Надеемся, что данная информация поможет как профессиональным косметологам, так и потребителям быть более осведомленными и внимательными при выборе специалистов, обеспечивая тем самым безопасность и качество медицинских услуг в данной области.

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