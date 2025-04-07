В России предложили увеличить в 10 раз штраф за мат

Изменения предложили внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ в части увеличения штрафов за употребление мата в общественных местах и в сети с 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Инициативу планируется внести на рассмотрение межфракционной комиссии по защите русского языка, сообщил в пресс-центре ТАСС депутат Госдумы Александр Аксененко.

По статье 20.1 КоАП РФ нецензурная брань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство. За такие действия можно получить штраф в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей или отправиться на срок до 15 суток в спецприемник.

«У нас в Государственной думе есть межфракционная комиссия, которую возглавляет Петр Толстой, и мы убеждены, что мы должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. Наше региональное отделение Всемирного русского народного собора (ВРНС, международная общественная организация, созданная под эгидой РПЦ - прим. ТАСС) услышало этот призыв. Мы смогли вместе разработать при поддержке общественности и ряда юристов и подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространствах, в интернете. Мы считаем, что нужно увеличивать штрафы за использование ненормативной лексики. В рамках своей работы в Государственной думе я внесу такое предложение в работу нашей межфракционной комиссии», - сказал он.

Аксененко добавил, что инициатива будет рассмотрена в рамках рабочей группы и комитетов Госдумы. Он уточнил, что необходимо увеличить штрафы до 10 тыс. для физических лиц. Также планируется в разы увеличить штрафы для юрлиц, организующих концерты исполнителей, использующих ненормативную лексику. «Отдельная тема для обсуждения - это пробел в законодательстве, когда сами организаторы мероприятий не несут ответственность за тех артистов, которых они привлекают для шоу и для мероприятий», - добавил он.