Али Нур о конфликте в Аздраме: Не преувеличивайте! - ОБНОВЛЕНО

В театре не может быть и речи о какой-либо драке. Это абсолютно ложная информация.

Как передает 1news.az, об этом в интервью Oxu.Az заявил народный артист Али Нур, который, по слухам, якобы стал жертвой нападения в Академическом национальном драматическом театре. "Театр выпустил официальное заявление, в котором всё разъяснил. Не понимаю, почему это преподнесли таким образом. Это чистая ложь. Театр — это место для творчества, а не для драк. На заседании Художественного совета была обсуждена режиссерская работа и актерская игра. В творческой среде всегда возможны дискуссии.

Прошу больше не беспокоить меня по этому вопросу! Не преувеличивайте! Пишите о достижениях нашего театра, чтобы мы могли читать и радоваться", — отметил А. Нур.

13:20

Информация о драке, связанной с приглашением актеров из других театров, не соответствует действительности.

Как передает 1news.az, об этом Oxu.Az сообщил народный артист, актер Академического национального драматического театра (Аздрама) Сабир Мамедов. "На заседании Художественного совета возникла небольшая дискуссия, связанная с искусством и спектаклем. Это был спор, который мы быстро урегулировали, не позволив ему перерасти в нечто серьезное. Ничего трагического не произошло. Сейчас я на репетиции и только что узнал о появлении этой новости", — отметил он.

12:35

В Академическом национальном драматическом театре за кулисами произошла драка.

Как сообщили актеры театра в интервью Qaynarinfo, причиной инцидента стал протест против приглашения актеров и режиссеров из других театров в Аздраму.

Драка произошла во время заседания художественного совета. Народный артист Али Нур выразил протест против приглашения извне режиссеров, заявив, что нельзя допускать в Аздраму случайных людей, что вызвало конфликт, который перерос в драку. Несколько актеров напали на Али Нура и нанесли ему удары кулаками.

Когда ситуация накалилась, вмешались народный артист Сабир Мамедов и директор театра Ильхам Аскеров, которые вывели нарушителей порядка из зала.

Отметим, что это первый такой случай за 150 лет существования театра.

Али Нур подал жалобу в прокуратуру, инцидент находится на стадии расследования.