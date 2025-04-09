Скоростной состав АЖД в Тбилиси: Движение поездов в Грузию возобновляется?

Поезд, принадлежащий «Азербайджанским железным дорогам» (АЖД), был замечен на железных дорогах в Тбилиси.

Сразу после этого распространилась информация о возобновлении движения поездов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Утверждается, что состав АЖД был отправлен в грузинскую столицу для проверки, так как пассажирские поезда Баку-Тбилиси-Баку начнут действовать с 1 мая.

Однако сотрудник отдела по связям с общественностью ЗАО Бахтияр Гаджиев заявил Oxu.Az, что эта информация не соответствует действительности.

«Информация не имеет оснований, поскольку поезд, о котором идет речь, не является пассажирским. Это состав, регулярно проводящий диагностику железнодорожных путей для обеспечения безопасности движения», - сказал Б.Гаджиев.