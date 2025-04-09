В Баку без вести пропала 15-летняя девочка

В Баку без вести пропала Ругия Араз гызы Гасымова (2009 г.р.).

Как сообщила ее мать, девочка исчезла более двух дней назад.

«Утром 5 апреля дочь вышла из дома за хлебом и не вернулась. Она учится в 9-м классе, но в школу не ходила из-за финансовых трудностей. В последние два-три дня я начала подозревать что-то неладное, так как она часто разговаривала с кем-то по телефону. Когда спрашивала, с кем, она говорила, что это соседская девочка или подруга. Я чувствовала, что в ее жизни кто-то появился. На видео видно, как молодой человек сажает мою дочь в машину и увозит. Они остановились на автовокзале в Товузе и пересели в другой автомобиль», — рассказала мать девочки.

Министерство внутренних дел объявило Ругию Гасымову в розыск, проводятся мероприятия по ее поиску и возвращению домой.

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