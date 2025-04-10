В Баку двор жилого дома превращен в автостоянку: жители просят помощи - ВИДЕО

После напряженного рабочего дня каждый автовладелец, возвращаясь домой, лелеет простую мечту: без лишних хлопот найти свободное парковочное место в родном дворе для своего железного коня. Однако, к сожалению, не у всех и не всегда это получается.

В редакцию 1news.az поступила жалоба от жильцов дома №17/51 по улице Гасанбека Зардаби в Ясамальском районе столицы, которые сообщают о фактической оккупации их дворовой территории представителями автомобильного бизнеса.

По словам одного из жильцов, их двор на протяжении пяти лет используется в качестве места для продажи автомобилей и хранения машин закрывшейся компании по аренде авто. Несмотря на прекращение деятельности последней, около 30 транспортных средств продолжают занимать значительную часть дворового пространства, существенно затрудняя передвижение жильцов и лишая их возможности парковать собственные автомобили.

"Наш двор превратился в настоящее "машинное кладбище", - жалуется автор обращения. Жители также отмечают, что для затруднения идентификации автомобилей их владельцы регулярно меняют их местоположение во дворе. Многочисленные обращения к представителям автобизнеса, по словам заявителя, остаются без внимания и встречают откровенное безразличие.

Жители дома просят правоохранительные органы Азербайджанской Республики вмешаться в ситуацию и помочь освободить дворовую территорию от незаконно размещенных автомобилей.

Еще одной проблемой для жильцов является расположенная по соседству автомойка, функционирующая более 15 лет. По словам заявителя, владельцы автомойки незаконно пробили государственное асфальтовое покрытие и огородили себе парковочное пространство для удобства клиентов, лишив при этом жителей дома возможности парковаться на этой территории. Кроме того, постоянный шум от работы автомойки, особенно в летнее время, создает значительные неудобства для проживающих в непосредственной близости.

"Из-за шума мы порой, сидя в своих домах, не понимаем друг друга. Каждое лето мы мучаемся из-за этого шума. Просим помочь нам решить и эту проблему. Насколько правильно, чтобы перед жилым домом располагалась автомойка?" - задается вопросом автор жалобы.

В связи с поступившей в редакцию 1news.az жалобой мы обратились за комментарием в Исполнительную власть Ясамальского района города Баку.

Согласно предоставленной информации, жильцы дома неоднократно обращались устно и на «горячую линию» МВД 102 по поводу незаконной парковки автомобилей во дворе, однако никаких мер принято не было. Проблема с автомойкой является личной жалобой автора обращения, так как она расположена непосредственно напротив его двора.

Представители ИВ запросили информацию о статусе здания, уточнив, является ли оно частной собственностью, построенным жилищно-строительным кооперативом (МТК), или же относится к государственному жилищному фонду.

В ведомстве предложили жильцам дома направить официальную жалобу, либо лично обратившись в ИВ Ясамальского района, либо отправив письмо на электронный адрес. В ИВ заверили, что обращение будет рассмотрено в установленном порядке, будет проведена проверка для выяснения фактической ситуации по указанному адресу.

Напомним, что недавно мы сталкивались с аналогичной ситуацией по другому адресу в Баку и надеемся на принятие мер по урегулированию и этого вопроса, и будем держать читателей в курсе событий.