 В Баку двор жилого дома превращен в автостоянку: жители просят помощи - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку двор жилого дома превращен в автостоянку: жители просят помощи - ВИДЕО

Фаига Мамедова09:05 - Сегодня
В Баку двор жилого дома превращен в автостоянку: жители просят помощи - ВИДЕО

После напряженного рабочего дня каждый автовладелец, возвращаясь домой, лелеет простую мечту: без лишних хлопот найти свободное парковочное место в родном дворе для своего железного коня. Однако, к сожалению, не у всех и не всегда это получается.

В редакцию 1news.az поступила жалоба от жильцов дома №17/51 по улице Гасанбека Зардаби в Ясамальском районе столицы, которые сообщают о фактической оккупации их дворовой территории представителями автомобильного бизнеса.

По словам одного из жильцов, их двор на протяжении пяти лет используется в качестве места для продажи автомобилей и хранения машин закрывшейся компании по аренде авто. Несмотря на прекращение деятельности последней, около 30 транспортных средств продолжают занимать значительную часть дворового пространства, существенно затрудняя передвижение жильцов и лишая их возможности парковать собственные автомобили.

"Наш двор превратился в настоящее "машинное кладбище", - жалуется автор обращения. Жители также отмечают, что для затруднения идентификации автомобилей их владельцы регулярно меняют их местоположение во дворе. Многочисленные обращения к представителям автобизнеса, по словам заявителя, остаются без внимания и встречают откровенное безразличие.

Жители дома просят правоохранительные органы Азербайджанской Республики вмешаться в ситуацию и помочь освободить дворовую территорию от незаконно размещенных автомобилей.

Еще одной проблемой для жильцов является расположенная по соседству автомойка, функционирующая более 15 лет. По словам заявителя, владельцы автомойки незаконно пробили государственное асфальтовое покрытие и огородили себе парковочное пространство для удобства клиентов, лишив при этом жителей дома возможности парковаться на этой территории. Кроме того, постоянный шум от работы автомойки, особенно в летнее время, создает значительные неудобства для проживающих в непосредственной близости.

"Из-за шума мы порой, сидя в своих домах, не понимаем друг друга. Каждое лето мы мучаемся из-за этого шума. Просим помочь нам решить и эту проблему. Насколько правильно, чтобы перед жилым домом располагалась автомойка?" - задается вопросом автор жалобы.

В связи с поступившей в редакцию 1news.az жалобой мы обратились за комментарием в Исполнительную власть Ясамальского района города Баку.

Согласно предоставленной информации, жильцы дома неоднократно обращались устно и на «горячую линию» МВД 102 по поводу незаконной парковки автомобилей во дворе, однако никаких мер принято не было. Проблема с автомойкой является личной жалобой автора обращения, так как она расположена непосредственно напротив его двора.

Представители ИВ запросили информацию о статусе здания, уточнив, является ли оно частной собственностью, построенным жилищно-строительным кооперативом (МТК), или же относится к государственному жилищному фонду.

В ведомстве предложили жильцам дома направить официальную жалобу, либо лично обратившись в ИВ Ясамальского района, либо отправив письмо на электронный адрес. В ИВ заверили, что обращение будет рассмотрено в установленном порядке, будет проведена проверка для выяснения фактической ситуации по указанному адресу.

Напомним, что недавно мы сталкивались с аналогичной ситуацией по другому адресу в Баку и надеемся на принятие мер по урегулированию и этого вопроса, и будем держать читателей в курсе событий.

Поделиться:
1127

Актуально

Политика

Позиции Азербайджанской Армии подверглись обстрелу с Товузгалинского ...

Общество

В Баку двор жилого дома превращен в автостоянку: жители просят помощи - ВИДЕО

Спорт

Азербайджанский борец завоевал золотую медаль на чемпионате Европы

Мнение

​​​​​​​Фариз Исмаилзаде о форуме в Университете АДА: Речь Президента Ильхама ...

Общество

«Это не я»: мать о сексуальной эксплуатации несовершеннолетней дочери

Апрельская непогода: дожди, ветер и туман накрыли часть Азербайджана

Что известно о состоянии пострадавших в результате пожара в Сабирабаде - ОБНОВЛЕНО

Около 40 тыс. манатов похищено с карт жителей Азербайджана за сутки

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В сети супермаркетов Rahat выявлены случаи продажи товаров дороже стоимости указанной в ценниках

Начиная с этой даты температура воздуха в Азербайджане понизится на 10 градусов

Назначен новый директор Азербайджанского государственного театра песни

В Азербайджане идут дожди и усиливается ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Премьер-министр ТРСК: От своего имени и имени всего народа Северного Кипра выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 12:00

Проходит суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа

Сегодня, 11:46

Хадисе рассталась с известным турецким режиссером

Сегодня, 11:43

АСЕАН не будет принимать ответных мер после введения тарифов США

Сегодня, 11:40

Кино на неделю: Рами Малек в шпионском триллере «Новичок» и не только - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 11:39

«Это не я»: мать о сексуальной эксплуатации несовершеннолетней дочери

Сегодня, 11:25

Прокурор Аргентины потребовал ареста Хаменеи

Сегодня, 11:20

Апрельская непогода: дожди, ветер и туман накрыли часть Азербайджана

Сегодня, 11:19

В Стамбуле начались российско-американские консультации

Сегодня, 11:17

Что известно о состоянии пострадавших в результате пожара в Сабирабаде - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:16

В музее ковра открылась выставка «Что мы будем одевать в будущем?» - ФОТО

Сегодня, 11:14

Около 40 тыс. манатов похищено с карт жителей Азербайджана за сутки

Сегодня, 10:42

Рафаэль Гваладзе награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Сегодня, 10:35

Генсек СНГ выступил за усиление безопасности

Сегодня, 10:29

Как масштабный снос старых зданий повлияет на рынок недвижимости в Баку? - ВИДЕО

Сегодня, 10:23

«Прекратите стучать». Зеленский резко ответил министру финансов США

Сегодня, 10:22

Трамп заявил, что приостановил повышение пошлин «от чистого сердца»

Сегодня, 10:21

Начинается регистрация на III программу студентов-выпускников «Маарифчи»

Сегодня, 10:17

В Нахчыване частично отключат электроэнергию

Сегодня, 10:16

У генконсульства РФ в Стамбуле спокойная обстановка перед консультациями с США

Сегодня, 10:15
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50