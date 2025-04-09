TƏBİB благодарит водителей, уступающих дорогу машинам скорой помощи - ВИДЕО

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало очередной социальный ролик, направленный на поощрение водителей, оперативно предоставляющих преимущество автомобилям скорой медицинской помощи.

В видеоролике TƏBİB благодарит водителей, призывает следовать их примеру, и подчеркивает, как важно уступать дорогу спецтранспорту, миссия которого – спасать жизни людей.

Для распространения запущен хэштег #СпасибоВодителям, граждан призывают активно делиться видео, чтобы вдохновить всех водителей в стране.