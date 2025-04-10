В двух районах Баку обнаружены боеприпасы - ФОТО - ВИДЕО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Алят Гарадагского района Баку и в селе Фатмаи Абшеронского района.

Как сообщили в министерстве, на место происшествия была оперативно направлена группа разминирования Службы спасения особого риска МЧС, передает 1news.az.

По данным ведомства, после проведения необходимых мер безопасности сотрудниками правоохранительных органов и мобильной группой были изъяты 1 артиллерийский снаряд, 4 ручные гранаты РГД-5 и 4 взрывных устройства УЗРГМ.

"Дополнительные поиски на месте происшествия и в его окрестностях не выявили других опасных или подозрительных предметов", — отметили в министерстве.