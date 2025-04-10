Bolt комментирует ДТП с участием своего водителя в Баку

В связи с серьезным дорожно-транспортным происшествием в Низаминском районе Баку, на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Алескера Гаибова, с участием автомобиля такси Bolt, 1news.az обратился в компанию за комментариями по поводу инцидента.

Как сообщили 1news.az в компании Bolt, они осведомлены о произошедшем и в настоящее время ведется расследование всех деталей аварии.

"Расследование аварии продолжается, и при необходимости компания Bolt готова оказать соответствующую поддержку органам полиции", - говорится в официальном заявлении компании.

Согласно предварительным данным, жизни водителя, попавшего в ДТП, ничто не угрожает. Также сообщается, что на момент аварии в автомобиле не находились пассажиры.

В Bolt подчеркнули, что при регистрации водитель предоставил все необходимые документы, включая результаты обязательного наркологического теста.

Компания выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

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