«Это не я»: мать о сексуальной эксплуатации несовершеннолетней дочери

В социальных сетях распространились кадры, вызвавшие общественный резонанс, на которых женщина, предположительно за деньги, организовывала интимные встречи своей 14-летней дочери с мужчинами.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, правоохранительные органы отреагировали на публикацию и провели проверку, доставив мать и дочь в полицию. В ходе опроса девочка опровергла информацию из соцсетей о сексуальной эксплуатации.

Мать заявила, что видео снял ее бывший муж три года назад. В настоящее время ведется расследование, включая проверку на наличие действий сексуального характера в отношении ребенка.

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