В деле о насилии над несовершеннолетней в Ярдымлы всплыли новые детали - ОБНОВЛЕНО

В Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей прокомментировали ситуацию с несовершеннолетней, ставшей жертвой сексуального насилия и эксплуатации в Ярдымлинском районе.

Как сообщает Report, девочке и ее несовершеннолетнему брату уже назначен опекун, и их разместят в одном из приютов в Баку.

"Следственные действия продолжаются. Сексуальному насилию подверглась только девочка, но оба ребенка взяты под опеку из-за их возраста. Мать и отчим детей являются обвиняемыми. Биологический отец детей скончался", — заявила представитель Госкомитета Шабнам Джафарова в ответ на запрос Report.

13:00

В Ярдымлинском районе Азербайджана 8-классница подверглась сексуальному насилию, ее также вовлекли в занятие проституцией.

Как передает 1news.az, об этом сообщила председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде.

Она отметила, что в результате оперативных действий сотрудников Министерства внутренних дел по данному делу были задержаны четверо подозреваемых.

Кроме того, как стало известно, в отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по статье 171 («Вовлечение в занятие проституцией») Уголовного кодекса Азербайджана. Следствие по делу продолжается, устанавливается причастность других лиц.

«Несовершеннолетняя девочка будет привлечена к процессу реабилитации и помещена в специализированный приют», - заявила Кямаля Агазаде.

Факт произошедшего Report подтвердили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Представители структуры отметили, что по уголовному делу ведутся активные следственные мероприятия, детали на данный момент не разглашаются в интересах следствия.