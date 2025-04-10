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В одном из поселков Баку будут перебои с подачей воды

Фаига Мамедова12:13 - Сегодня
В одном из поселков Баку будут перебои с подачей воды

Завтра, 11 апреля, в поселке Забрат Сабунчинского района Баку будет временно приостановлено снабжение питьевой водой.

Как сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов Агентства водных ресурсов Азербайджана, это связано с проведением ремонтных работ на водопроводной линии, обеспечивающей поселок водой, передает 1news.az.

С 10:00 утра до вечерних часов 11 апреля в поселке ожидается перерыв в подаче питьевой воды. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме.

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