У звезды сериала «Эйфория» диагностировали неизлечимую болезнь

52-летний американский актер Эрик Дейн сообщил, что у него диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС), также известный как болезнь Лу Герига.

«Мне поставили диагноз БАС. Благодарен своей любящей семье, которая поддерживает меня в этот сложный период», - цитирует Э.Дейна издание People, в комментарии которому актер отмечает, что рад, что сможет продолжить работу и с нетерпением ждет возвращение на съемки очередного сезона сериала «Эйфория», которые стартуют на следующей неделе.

БАС - это редкое дегенеративное заболевание, которое приводит к прогрессирующему параличу мышц.

Болезнь обычно начинается с подёргиваний или слабости в конечностях, а затем приводит к нарушению речи.

Лечение БАС отсутствует, и пациенты обычно живут от трёх до пяти лет после диагностики, хотя некоторые могут прожить десятилетия.

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