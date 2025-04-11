Стало известно о состоянии подростка после попытки суицида в бакинской школе - ОБНОВЛЕНО

Ученик, попытка самоубийства которого произошла в школе-лицее №220 в Низаминском районе Баку, был выписан домой.

Как сообщили Oxu.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), инцидент произошел 11 апреля.

«11 апреля в 13:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из средней школы №220 Низаминского района. На место немедленно была направлена бригада. Подросток 2011 года рождения был госпитализирован в Сабунчинский медицинский центр, где у него была диагностирована тупая травма спины. После оказания необходимой медицинской помощи подросток был выписан на амбулаторное лечение», — сообщили в TƏBİB.

17:10

В бакинской школе-лицее №220 ученик предпринял попытку суицида.

По информации, полученной Oxu.Az, ученик восьмого класса во время урока выбросился со второго этажа школы.

Информацию подтвердили в Управлении образования города Баку, отвечая на запрос издания. В ведомстве заявили, что по данному инциденту начато расследование.

«Ученик восьмого класса школы-лицея №220 (имя ученика не указывается по этическим соображениям) выпал из окна второго этажа.

Руководством школы была немедленно вызвана скорая медицинская помощь. Ученику была оказана первая медицинская помощь, и он был доставлен в медицинское учреждение. Сообщается, что его состояние удовлетворительное.

В связи с инцидентом были проинформированы родители ученика и соответствующие органы. Вопрос взят на контроль соответствующими структурами, начаты расследования. Также в рамках внутришкольного расследования проводится беседа с одноклассниками и учителями ученика», - говорится в сообщении.