Стартует конкурс на должность директора дошкольных учреждений Баку

С сегодняшнего дня стартует конкурс на должность директора дошкольных образовательных учреждений Управления образования города Баку.

Как сообщает 1news.az, эту информацию предоставило управление.

В конкурсе могут участвовать кандидаты с высшим педагогическим образованием, которые проработали в должности директора в текущем учреждении не менее трех лет. Участники могут выбрать до трех вакантных мест.

Для участия в конкурсе кандидаты могут зарегистрироваться с 11 по 17 апреля, перейдя по ссылке.