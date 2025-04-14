Что не так с такси? Проблемы перевозок в столице - ВИДЕО

В эфир вышел новый выпуск аналитической программы Xülasə.

В передаче обсудили актуальные темы, находившиеся в центре общественного внимания на протяжении минувшей недели.

Среди ключевых вопросов — изменения, внесённые Агентством наземного транспорта в систему такси, существующие недостатки в её работе, причины дорожно-транспортных происшествий, а также другие значимые аспекты, связанные с пассажирскими перевозками.

Подробности — в видеоматериале Baku TV: